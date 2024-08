Focus: projeção de Selic 2026 sobe de 9,00% para 9,50%; segue em 10,5% (2024) e em 10% (2025)

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 se manteve em 10% ao ano, indicando um total de cortes de apenas 0,5 ponto porcentual no ano que vem. A projeção para a taxa básica de juros no fim de 2024 permaneceu em 10,5% pela décima semana consecutiva. Os analistas de mercado, no entanto, elevaram as expectativas para a Selic em 2026, subindo a projeção de 9,00% para 9,50% ao ano após 14 semanas de estabilidade.

Na semana passada, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, rechaçou a interpretação de que suas falas recentes colocaram o BC "no córner", mas repetiu que o Comitê de Política Monetária (Copom) "não hesitará" em aumentar a taxa básica de juros se for necessário.