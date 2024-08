Concursos no Ceará: São 1,9 mil vagas com salários de até R$ 11 mil

Quantidade de vagas abertas em concursos e seleções no Ceará é de aproximadamente 2 mil Crédito: © Sam Balye/Unsplash

Com salários de até R$ 11 mil, estão abertas as inscrições de 14 editais de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de quase 2 mil vagas no Ceará ou com amplitude nacional, incluindo cadastros de reserva. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas aproximadamente 2 mil vagas em diferentes áreas de atuação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta matéria, você vai ler informações sobre os seguintes concursos e seleções:

Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 - inscrições até 27 de agosto (cadastro de reserva)



Prefeitura de Fortaleza - inscrições até 31 de de dezembro (cadastro de reserva)

Prefeitura de Jaguaruana - inscrições até 3 de setembro (409 vagas)

Prefeitura do Eusébio - inscrições até 10 de setembro (170 vagas)



Prefeitura de Mombaça - inscrições vão até 1º de setembro (44 vagas)



Correios - inscrições vão até 8 de setembro (33 vagas)



Colégios Militares: Processo seletivo para alunos - inscrições até 5 de setembro de 2024 (405 vagas)



Prefeitura de Fortim - inscrições até 9 de setembro (406 vagas + cadastro de reserva)



Prefeitura de Pacatuba - inscrições até 2 de setembro (20 vagas)



Prefeitura de Uruoca - inscrições até 22 de setembro (424 vagas)



Rede Sarah - inscrições abertas (5 vagas)



Unilab Língua Inglesa - inscrições até 30 de agosto (1 vaga)



Unilab Sistemas e Computação - inscrições até 18 de setembro (2 vagas)

Unilab Química Aplicada à Engenharia - inscrições vão até 4 de setembro (1 vaga)

Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 (cadastro de reserva) O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), com atuação no Nordeste, lançou edital do concurso público para os cargos de técnico e analista judiciário. Salários são de R$ 8.529,65 para os técnicos e vão até R$ 13.994,78 para os analistas. Além de auxílio alimentação de R$ 1.393,1. Todas as vagas são para nível superior. O período de inscrições se estende até o dia 27 de agosto, às 23 horas.

Para realizar o certame os candidatos devem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que é a banca organizadora do certame. Dentre as vagas disponíveis, que são para cadastro reserva, 20% serão reservadas para candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas. Além disso, os aprovados poderão trabalhar na Sede do TRF5, em Recife (PE), ou em uma das seis seções judiciárias vinculadas.

O valor da taxa de inscrição depende do cargo escolhido. Analista Judiciário: R$ 110

Técnico Judiciário: R$ 75 Para mais detalhes sobre o processo de inscrição, o edital completo. O concurso contará com prova objetíva e prova discursiva, de caráter eliminatório e cassificatório, que serão aplicadas dia 13 de outubro, além de teste de aptidão física para a posição de agente de polícia judicial.

Correios (33 vagas; 1 no Ceará) A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) está com 33 vagas abertas para cargos de níveis médio e superior na área de medicina e segurança do trabalho. No Ceará, há apenas uma oportunidade, além do cadastro reserva. Estão disponíveis as vagas nos seguintes setores: técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Já o salário inicial varia entre R$ 3.672,84 e R$ 6.872,48, sendo que a aplicação das provas está prevista para o dia 13 de outubro e a divulgação do resultado final em 20 de novembro.