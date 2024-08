Brisanet lucra R$ 17 milhões no 2º trimestre, mas resultado cai 60%

O lucro líquido da empresa cearense de telecomunicações Brisanet alcançou R$ 17,3 milhões no segundo trimestre de 2024, mas o resultado foi 60,6% menor que o registrado em igual período de 2023, de R$ 43,9 milhões.

Um dos principais indicadores do mercado financeiro, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) foi de R$ 145,6 milhões, com recuo 1,9% no ano a ano.

A margem Ebitda ficou em 42% no segundo trimestre de 2024, com queda de 7,4 pontos percentuais (p.p.) em comparação ao mesmo período do último ano, quando alcançou 49%.