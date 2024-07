A uma semana da nova fase do 5G, Brisanet avança no mercado de capitais

Dados operacionais divulgados pela empresa nesta semana demonstram uma expansão mensal de 25,6% na rede móvel. (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

As perspectivas do mercado financeiro sobre o desempenho das ações da Brisanet não são consenso apesar do momento otimista visto pela companhia no segmento 5G, em meio ao lançamento da rede móvel na próxima semana, no dia 25 de julho, em Fortaleza. Algumas análises se mostram mais confiantes, enquanto outras seguem cautelosas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As ações ordinárias da empresa listada bolsa de valores brasileira, B3, fecharam o mercado em queda de 0,23% no último pregão, a R$ 4,35. Desde a abertura de capital – em 28 de julho de 2021 – até o momento, os papéis desvalorizaram mais de 65%, aproximadamente. Mas já acumulam um crescimento de 45% no último ano, seguindo patamares estáveis. O lançamento é, na prática, uma solenidade, já que a cobertura do sinal 5G da Brisanet já é de 80% na área urbana cearense, de acordo com o diretor-presidente José Roberto Nogueira. A perspectiva é que a área seja ampliada a 95% no fechamento do ano. Para isso, a empresa tem investido na infraestrutura de expansão da rede móvel.

O CEO explica que, desde 2023, o momento foi de construção de infraestrutura sem geração de receita propriamente dita, o que deve mudar a partir de agora. Além disso, a empresa não deve buscar novos recursos para expansão, até porque finalizou uma emissão de debêntures no mercado nesta semana, com a captação de R$ 600 milhões. "O lançamento do 5G da Brisanet é um marco na transformação do setor de telecomunicações. (...) O que nós vamos fazer nos próximos anos é criar uma rede que supere qualquer região de qualquer país, tanto em capilaridade quanto em performance. (...) Aqui no Nordeste teremos o ambiente mais estruturado do país, e talvez do mundo, para suportar esses negócios”, pontua. Dados operacionais divulgados pela empresa nesta semana demonstram uma expansão mensal de 25,6% na rede móvel – 4G e 5G –, alcançando 128,4 mil acessos em junho, ante 102,2 mil em maio. Os municípios atendidos saltaram de 102 para 115, um aumento de 12,7%. Já a população coberta cresceu 7,1%, com 6,5 milhões de pessoas atualmente.