Reforço nas apostas de queda dos juros dos EUA anima Ibovespa, que toca os 134 mil pontos

Matos, CIO da Medici, lembra ainda que após o estresse nos mercados provocados pela alta dos juros no Japão e dados forte de emprego nos Estados Unidos, com o payroll de julho, o quadro passou por alívio, com o prÊmio de risco de emergentes melhorando. "O Ibovespa teve a oitava alta seguida ontem e o dólar acomodou um pouco", diz.

Além de considerar que a carteira do Ibovespa ainda está "atrativa", Gustavo Corradi Matos, CIO da Medici Asset, a indicação de que a economia dos Estados Unidos não está caminhando para uma recessão, conforme sugeriram os indicadores de atividade divulgados hoje, alivia. "Muda um pouco a dinâmica global. Além disso, os balanços das empresas, no geral, vieram bons, e há o debate de alta da taxa Selic. Então, com esta ideia de queda dos juros americanos e esse debate no Brasil sobre a Selic ajuda", descreve.

No Brasil, ruídos políticos e a pauta fiscal ficam no foco. Hoje é esperada a análise do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino suspendeu todas as emendas impositivas de parlamentares ao Orçamento da União até que o Congresso crie regras para a execução dos repasses que observem requisitos de transparência, rastreabilidade e eficiência.

Hoje, saíram indicadores de atividade dos Estados Unidos. As vendas do varejo subiram mais do que o esperado em julho e o índice de atividade Empire State ficou em -4,7 em agosto, ante previsão de -5, enquanto os pedidos semanais de desemprego cederam. No geral, reforçaram resiliência da economia americana, afastando a possibilidade de uma recessão.

O recuo de 2,09% do minério de ferro no fechamento hoje em Dalian, na China, limita um pouco o Ibovespa. Além disso, o gigante asiático divulgou alguns indicadores com resultados divergentes. As vendas no varejo do país subiram mais do que o esperado em julho na comparação anual, a produção industrial cresceu aquém do previsto por analistas e as vendas de moradias recuaram menos do o estimado, mas ainda estão em níveis elevados.

Às 11h19, o Ibovespa subia 0,50%, aos 133.978,42 pontos, ante alta de 0,56%, quando marcou máxima aos 134.057,65 pontos, depois de atingir mínima aos 133.318,76 pontos, com variação zero. Com o petróleo avançando, Petrobras subia entre 1,11% (PN) e 0,37% (ON). Já Vale ON caía 0,23% e CSN ON, -1,45%.