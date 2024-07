Escassez de profissionais é desafio para disseminar tecnologias em pequenas empresas, diz CEO da Brisanet

A Brisanet anunciou, no evento, uma parceria junto a instituições para promover a qualificação profissional na área de tecnologia. (Foto: Fabio Lima/O POVO) Crédito: FÁBIO LIMA

A escassez de profissionais, como programadores e técnicos da informação, é um desafio para disseminar a implementação de novas tecnologias em pequenas empresas, especialmente no interior dos Estados, segundo o diretor-presidente (CEO) da Brisanet, José Roberto Nogueira, em entrevista no evento Brisatech, nesta sexta-feira, 26. A companhia lançou o 5G nesta semana. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Hoje as grandes fábricas de softwares não realizam implementações de sistemas aos clientes, o que fica, muitas vezes, a cargo das “integradoras”, como Accenture, IBM e Deloitte. Tais integradoras são justamente as empresas que implementam soluções de grandes desenvolvedoras, como a Microsoft ou SAP, para outras de diversos segmentos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “No caso das grandes empresas, que têm recursos para pagar por esses serviços (como a Brisanet), isso não é um problema. No entanto, as pequenas empresas, que são muitas, não têm condições de contratar esses grandes integradores, mesmo que as ferramentas em si não sejam tão caras. O desafio está na implementação, que é cara. Estão faltando esses profissionais”, cita José.