Brisanet vai contratar 100 funcionários em Fortaleza; veja como se inscrever

Seletiva ocorre nos dias 25 e 26 de janeiro na loja da Brisanet no Parque Manibura

Empresa do segmento de telecomunicações, a Brisanet vai abrir um processo seletivo em Fortaleza nos dias 25 e 26 de janeiro, com 100 vagas para o cargo de operador de serviços de campo. Os candidatos deverão se dirigir à loja da companhia no bairro Parque Manibura, localizada na Avenida Washington Soares, 4150. A seleção ocorrerá em dois horários distintos, um às 8h30min e outro às 14h.

A empresa reforçou ser necessário que todos os interessados levem para a seletiva os seus respectivos currículos de forma impressa, além de um documento oficial com foto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com atuação nas áreas de banda larga, TV a cabo e telefonia fixa e móvel, a Brisanet possui mais de 1,29 milhão de assinantes banda larga. Segundo a instituição, mais de 8 mil funcionários estão em seu quadro atualmente.