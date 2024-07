Brisatech 2024: evento gratuito em Fortaleza com grandes players da TI

No dia 26 de julho Fortaleza sediará o 1° Brisatech, um congresso sobre negócios, tecnologia e inovação. O evento, totalmente gratuito, acontecerá no Centro de Eventos do Ceará, reunindo palestrantes do Google, Huawei, Magazine Luiza e Qualcomm, com discussões sobre desafios e oportunidades do setor, inteligência artificial, negócios no ambiente digital e economia criativa.



O Brisatech lança o 5G da Brisanet na Grande Fortaleza. A telecom, que já é líder em market share de banda larga fixa na região Nordeste, entrou no mercado de telefonia móvel no ano passado e declara mais de 100 mil clientes no serviço.

Para José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, “Esse evento marca o lançamento do 5G da Brisanet e junto a isso, queremos inspirar e capacitar todos os participantes para que possam aproveitar ao máximo as oportunidades trazidas pelos painéis, stands e tecnologias que serão apresentadas durante o evento.”