Brisanet fecha 2023 com lucro líquido de R$ 163,3 milhões

Além disso, a geração de caixa operacional da Brisanet alcançou R$ 655,2 milhões. Para Roberto Nogueira, CEO da empresa, o sentimento é de entusiasmo com as perspectivas para o futuro da companhia com a expansão do serviço móvel e a consolidação da banda larga fixa.

"Seguimos confiantes em nossa capacidade de continuar crescendo no mercado de telecom, gerando valor e impactando de forma efetiva todos os nossos stakeholders."