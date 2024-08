MPCE orienta Etufor a não exigir renovação de laudos médicos para pessoas com deficiência

Etufor tem até 15 dias para responder recomendação do Ministério Público do Ceará Crédito: Matheus Souza

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou que a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) pare de exigir a renovação de laudos médicos às pessoas com deficiência de caráter irreverssível. Empresa diz "estar avaliando a não-obrigatoriedade" da renovação. Documento emitido pelo órgão ministerial comprova que as pessoas têm deficiência e garante que esses passageiros tenham acesso ao passe livre nos ônibus de Fortaleza. Recomendação foi feita na última terça-feira, 7. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A recomendação, que ocorre por meio da 5ª Promotoria de Justiça, é de autoria do promotor Eneas Romero. O texto tem como base a Lei n° 17.265/2020 e determina que os laudos médicos, responsáveis por atestar o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências físicas, mentais e/ou sensoriais irreversíveis no Estado, vigorem por tempo indeterminado.

Dessa forma, a renovação desses laudos seria desnecessária. Conforme o MPCE, a exigência dessa renovação dificulta o exercício do direito ao transporte e à mobilidade das pessoas com deficiência, que deve ser assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão. A Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arce) acolheu uma recomendação expedida pelo MP na mesma vertente. A peça teve como objetivo garantir os direitos da pessoa com deficiência irreversível na garantia do transporte intermunicipal. A Etufor tem até 15 dias úteis para informar se acatou ou não a recomendação, relatando, inclusive, quais foram as providências adotadas para atender à solicitação.

Procurada pelo O POVO, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou "que recebeu a recomendação do Ministério Público e está avaliando junto ao jurídico a não-obrigatoriedade da renovação dos laudos médicos nos casos de deficiência irreversível". Leia nota na íntegra: "A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) esclarece que recebeu a recomendação do Ministério Público e está avaliando junto ao jurídico a não-obrigatoriedade da renovação dos laudos médicos nos casos de deficiência irreversível.