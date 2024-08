Após acidente, Voepass suspende rota entre Juazeiro do Norte e Fortaleza por tempo indeterminado

Após o acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 9, a companhia aérea Voepass cancelou todos os voos entre Juazeiro do Norte, na região do Cariri, e Fortaleza por tempo indeterminado. Nesta segunda-feira, 12, a compra de passagens não aparece mais disponível no site da empresa.

A Voepass tem oito frequências semanais entre o Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes com destino ao Aeroporto Internacional Pinto Martins. O trecho é operado utilizando uma aeronave ATR-72, mesmo modelo que caiu em Vinhedo e vitimou 62 pessoas. Na sexta, 9, horas após o acidente, a companhia cancelou o voo que sairia de Fortaleza às 19h30 com previsão de pousar às 21h45 em Juazeiro. O motivo do cancelamento não foi informado.