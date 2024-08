Voepass: perito aeronáutico diz que Brasil tem 0,11% acidentes para cada um milhão de horas voadas

O Brasil tem um índice de 0.11% de acidentes para cada um milhão de horas voadas, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A informação foi divulgada pelo perito aeronáutico e presidente do Instituto Brasileiro de Perícia Judicial (IBPJ) Marcus Pacobahyba à rádio O POVO CBN. Na última sexta-feira, 9, acidente envolvendo uma aeronave da Voepass, antiga Passaredo, deixou 62 pessoas mortas em Vinhedo, São Paulo.



Ele explicou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) é responsável pelas investigações. “O próprio Cenipa já vai emitindo recomendações, para que procedimentos sejam adotados e (acidentes) não ocorram novamente”.



De acordo com Marcus, por mais que os índices de acidentes sejam baixos, a busca é sempre pela redução total dos números. “Por menor que seja o número, a segurança de voo nunca se contenta com aquele pequeno índice. Sempre está buscando o zero”, afirmou em entrevista concedida no último dia 12.