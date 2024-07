Concursos: Mais de 1,7 mil vagas estão abertas no Ceará; salários superam R$ 20 mil

Confira detalhes sobre os concursos com vagas para o Ceará ou de amplitude nacional. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Estão abertas as inscrições de oito editais de concurso público com previsão de vagas no Ceará ou com amplitude nacional. Os salários podem superar R$ 20 mil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas aproximadamente 1,7 mil vagas em diferentes áreas de atuação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nesta matéria, você vai ler informações sobre os seguintes concursos:

Marinha do Brasil - inscrições até 31 de julho

Prefeitura de Mombaça - inscrições até 4 de agosto

Prefeitura Municipal de Pindoretama - inscrições até 4 de agosto

Exame Nacional da Magistratura - inscrições até 15 de agosto

Unilab - inscrições até 16 de agosto



Câmara de Itapajé - inscrições até 18 de agosto

BNDES - inscrições até 19 de agosto

Correios - inscrições de 7 de agosto a 8 de setembro BNDES O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou a abertura de um concurso público na instituição após 12 anos. O salário inicial é de R$ 20,9 mil, sem contar os benefícios. O período de inscrição vai até o dia 19 de agosto. Com uma taxa de R$ 110, as inscrições serão realizadas no site da Fundação Cesgranrio. A prova, realizada no dia 13 de outubro, contará com modalidade objetiva e discursiva. Esta primeira, no turno da manhã e a segunda, à tarde. Ambas terão quatro horas para realização.

No concurso, é ofertado o cargo de analista com áreas de ênfase em: Administração;



Análise de Sistemas e Cibersegurança;



Análise de Sistemas e Desenvolvimento;



Análise de Sistemas e Suporte;



Arquitetura e Urbanismo;



Arquivologia Digital;



Ciências Contábeis;



Ciência de Dados;



Comunicação Social;



Direito;



Economia;



Engenharia;



Psicologia Organizacional.

Para mais informações, acesse o link. Correios A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) está com 33 vagas abertas para cargos de níveis médio e superior na área de medicina e segurança do trabalho. No Ceará, há apenas uma oportunidade, além do cadastro reserva. Estão disponíveis as vagas nos seguintes setores: técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Já o salário inicial varia entre R$ 3.672,84 e R$ 6.872,48, sendo que a aplicação das provas está prevista para o dia 13 de outubro e a divulgação do resultado final em 20 de novembro. Os interessados podem se inscrever a partir do dia 7 de agosto, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), até o dia 8 de setembro. A taxa custa R$ 70.