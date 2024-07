Turistas gastam cerca de R$ 1,1 mil por dia em São João de Fortaleza, aponta pesquisa

Durante os eventos que ocorreram no Aterrinho da Praia de Iracema, os turistas gastaram por dia 110% a mais do que os moradores

Durante a celebração do São João de Fortaleza, turistas tiveram gasto médio diário de R$ 1.098,34. Já o tempo de permanência do visitante foi de em média 3,8 dias, ou seja, o gasto dessas pessoas durante a visita foi de cerca de R$ 4,1 mil.

Os dados são da pesquisa promovida pela Secretaria Municipal do Turismo, por meio do Observatório do Turismo de Fortaleza.

O levantamento também apurou que o gasto diário do visitante durante os eventos da Cidade que ocorreram no Aterrinho da Praia de Iracema foi R$ 174,2, valor 110% maior do que o gasto pelos moradores da Capital (R$ 82,7).