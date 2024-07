Sana Parte dois reúne 81 mil visitantes e marca recorde de público

FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-07-2024: Último dia do Sana 2024, no Centro de Eventos. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

A segunda parte do Sana terminou neste domingo, 14, após três dias de programação no Centro de Eventos do Ceará. Segundo a organização, o evento reuniu um público recorde de 81 mil pessoas circulantes. A parte 2 do Sana de 2023, realizada também em julho, havia arregimentado 79 mil pessoas. Iniciado na sexta, 12, o Sana levou aoCentro de Eventos do Ceará não só os aficionados pela cultura geek, mas também empreendedores, alunos de escolas públicas e ativistas da causa animal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Este é o segundo ano em que temos a oportunidade de estar aqui oferecendo aos visitantes a chance de levar um animalzinho para casa e de também arrecadarmos doações, já que não temos nenhum outro tipo de financiamento", destaca Ísis Lira, coordenadora da Animais Universitários.

O movimento busca dar acolhida a animais abandonados no Campo da Universidade Federal do Ceará no Pici. "Muitas pessoas vêm ao evento e se sensibilizam. Muitos cães e gatos foram adotados assim nas ongs parceiras que têm a chance de serem chamadas pela organização. Neste ano foram três.Esperamos ser convidados para o ano que vem", afirmou.