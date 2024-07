Grande Fortaleza tem a sexta maior inflação do Brasil no semestre

Dados foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, 10 Crédito: FERNANDA BARROS

No acumulado do ano, dos nove grupos pesquisados, apenas transportes obteve deflação, de 1,34%. Por outro lado, as maiores altas foram em: educação (5,92%), alimentação e bebidas (5,42%) e saúde e cuidados pessoais (4,76%).

Confira demais altas:

Comunicação: 2,58%



Artigos de residência: 1,94%



Despesas pessoais: 1,47%



Habitação: 1,02%



Vestuário: 018%

A inflação na educação foi puxada, principalmente, pela pré-escola, com 9,34%, pelo ensino fundamental, com 7,49%, e pelo ensino médio, com 6,61%.



Porém, os produtos com os maiores aumentos do semestre, todos do grupo de alimentos e bebidas, foram: manga (64,09%)

batata-inglesa (62,01%)

tomate (59,17%)

cebola (51,8%)

cenoura (50,09%)

Por outro lado, as principais reduções ocorreram em: Passagem aérea (-40,91%)

maracujá (-22,43%)

fígado (-15,58%)

pacote turístico (-11,78%)

roupa de cama (-9,09%)

Em relação somente ao dado do mês de junho, a RMF também obteve a sexta maior inflação do País, com 0,28%, índice 0,07 p.p. maior do que o nacional. Porém, o resultado foi 0,27 p.p. menor do que o de maio (0,55%).

No mês, três entre os grupos pesquisados tiveram deflação: artigos de residência (-0,51%)

comunicação (-0,38%)

educação (-0,02%). E as altas ocorreram em:

habitação (0,66%)

vestuário (0,59%)

saúde e cuidados pessoais (0,49%)

despesas pessoais (0,45%)

alimentação e bebidas (0,24%)

transportes (0,13%)

Confira os itens que ficaram mais caros em junho na Grande Fortaleza

Manga: 35,21%



Batata-inglesa: 26,67%



Café moído: 7,96%



Alho: 7,13%



Transporte por aplicativo: 7,11%

Confira os itens que ficaram mais baratos em junho na Grande Fortaleza

Cebola: -13,96%



Cenoura: -11,09%



Goiaba: -7,82%



Tomate: -7,47%



Roupa de cama: -6,1%

O IPCA também traz informações sobre a inflação nos últimos 12 meses, que ficou em 4,71%, quinta maior do País, os maiores aumentos foram nos grupos de educação (9,06%) e de saúde e cuidados pessoais (5,82%).

Índice Nacional de Preços ao Consumidor da Grande Fortaleza

O cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) se refere a famílias que recebem de um a cinco salários mínimos.

Na Grande Fortaleza, o INPC foi de 2,51% no semestre, valor 0,17 p.p. menor do que o registrado nacionalmente (2,68%).