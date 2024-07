Aeroporto de Fortaleza opera com 155 voos extras em julho; Rio lidera entre conexões

Capital fluminense terá 57 voos adicionais. Na sequência, aparecem Belo Horizonte, com 24, e São Paulo (Congonhas), com 23 voos adicionais

O Aeroporto de Fortaleza conta com 155 voos extras neste mês de julho, na comparação com períodos de operação regular, conforme levantamento da Secretaria do Turismo do Ceará.

A liderança, entre as conexões com a capital cearense, é do Rio de Janeiro, com 57 voos adicionais partindo da capital fluminense. Na sequência aparecem Belo Horizonte, com 24, e São Paulo (Congonhas), com 23 voos adicionais.

Outros 42 voos adicionais partem de quatro cidades paulistas: Guarulhos, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. São Paulo é o principal estado emissor de turistas para o Ceará no País. No Nordeste, vale destacar o acréscimo de 5 novos voos, no período, para Recife, e, no Norte, 4 novos voos para Belém.