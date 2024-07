Ceará foi 5º estado mais visitado no último verão, aponta pesquisa

Para 2024, destino aparece como tendo a 4ª maior pretensão de viagens do brasileiro, sendo apontado por 9% dos potenciais turistas, segundo estudo do Ministério do Turismo

Quando consideradas as pretensões de viagem para este ano, o estado aparece ainda mais bem colocado, na 4ª posição nacional, com 9% das intenções. Regionalmente, a Bahia segue liderando, com 11%. São Paulo e Rio de Janeiro figuram empatados no topo, ambos com 15%.

O estado aparece ainda na 2ª posição do Nordeste, perdendo apenas para a Bahia (12%), que empata nacionalmente com o Rio de Janeiro. Acima dos dois estados aparece São Paulo, destino mais visitado pelo brasileiro no verão passado, com 19%. Pouco acima do Ceará, aparece ainda Santa Catarina (9%). Os dados constam no levantamento “Tendências de Turismo”.

O Ceará aparece como o 5º estado mais visitado do País no último verão, segundo aponta pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo (MTur), tendo sido escolhido como destino de viagens no período por 7% dos entrevistados.

Nesse recorte, Salvador (BA) lidera com 7,1%, seguida de perto por Fernando de Noronha, com 6,9% e da cidade do Rio de Janeiro, com 6,7%.

Comportamento do turista

O levantamento também apontou outras preferências e comportamentos dos turistas brasileiros. Os destinos de sol e praia, por exemplo, lideram com folga. Cerca de 51% disse preferir esse tipo de destino para viagens de lazer.

As viagens para o campo (destinos rurais) ou com caráter de ecoturismo aparecem empatadas na segunda posição, com 9% cada uma. Viagens com fins de saúde e bem-estar ou com busca de diversão noturna, figuram na terceira posição, com 5%.

Quanto aos meios de transporte mais utilizados nas viagens do verão, o carro próprio aparece na liderança, com 45%, seguido pelas viagens de ônibus, com 29%, e das viagens de avião, com 23%. Com relação aos meios de hospedagem, predominam as casas de amigos ou familiares, com 47%, seguidas pelos hoteis, com 29%, e pelas pousadas, com 16%.



Ajuda virtual

Tanto no caso de compra de passagens quanto de hospedagem, a internet é o meio preferido de 48% dos turistas, seguido pelo meio físico.

Já no que se refere às buscas de informações sobre os destinos, as redes sociais são o meio preferido, com 47%, seguido de perto pelas dicas de familiares e amigos, com 45%.

"A pesquisa mostra o sentimento do brasileiro querer viajar pelo País e isso é importante para a construção de novas políticas públicas que ajudem a ampliar a capacidade do turismo de impulsionar a economia”, avaliou o ministro do Turismo, Celso Sabino.