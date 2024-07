Kindle e Alexa no Prime Day 2024: quais os melhores preços na Amazon

O Prime Day da Amazon começou com grandes descontos em eletrônicos, incluindo itens como Kindle e Alexa; confira as ofertas

O Kindle é o leitor de livros digitais da Amazon. Ao comprar um livro na opção Kindle, você estará comprando um e-book que poderá ser lido pelo aparelho. Veja as ofertas disponíveis de um dos itens mais procurados no Prime Day:

O Kindle e a Alexa então entre eles. Até o dia 21 de julho é possível aproveitar até 37% de desconto em alguns destes produtos. O POVO reuniu então os melhores preços disponíveis no período do Prime Day, confira a seguir .

O Prime Day é um evento de descontos exclusivos para assinantes do Amazon Prime. A mega promoção traz ofertas de produtos das principais marcas do mercado contemplando diferentes categorias, principalmente itens de tecnologia.

Modelo 2022, mais leve, com resolução de 300 ppi. Preço: de R$ 499,00 por R$ 399,00 (20% de desconto)

Kindle Oasis 8GB



Kindle com a maior e melhor resolução e botões para troca de páginas

Preço: de R$ 1349,00 por R$ 1012,00 (25% de desconto)

Prime Day 2024: melhores ofertas de Alexa

A Amazon Alexa, também conhecida como Alexa, é uma assistente virtual desenvolvida pela Amazon presente na linha de produtos Echo. A principal função do aparelho é simplificar tarefas diárias. Veja as ofertas disponíveis de um dos itens mais procurados no Prime Day:

Echo Pop



Compacto para quartos e espaços pequenos.

Preço: de R$ 349,00 por R$ 219,00 (37% de desconto)

Echo Dot 5ª geração



Echo Dot com o melhor som já lançado.

Preço: de R$ 429,00 por R$ 229,00 (30% de desconto)

Novo Echo Spot



Despertador inteligente com som vibrante e display com design personalizável.

Preço: de R$ 579,00 por R$ 449,00 (22% de desconto)