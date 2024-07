Cupons para Prime Day 2024: como funciona o desconto Amazon?

O evento acontece entre os dias 16 e 21 de julho para assinantes do Prime , que custa R$ 19,90 por mês. No Prime Day, os novos assinantes têm direito a 30 dias grátis.

Durante o Prime Day , é possível encontrar descontos de várias maneiras, desde as ofertas do dia até os cupons de descontos relâmpagos que são lançados. A própria empresa costuma liberar cupons no aplicativo durante os dias de promoção.

Prime Day 2024: como encontrar cupons de desconto

No site da Amazon, os cupons podem ficar em destaque na página inicial do site ou serem aplicados diretamente nos produtos escolhidos.

Para encontrar os cupons que estão disponíveis, acesse a página dos produtos em oferta e veja em quais deles aparece o aviso de cupom abaixo do nome do produto.

Ao clicar nele, o valor do cupom aparecerá abaixo do preço do produto. Clique em aplicar cupom, para que o desconto seja adicionado na finalização do pedido.