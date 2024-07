Prime Day: streaming oferece gratuidade para assinantes da Amazon

Durante os dias 16 a 21 de julho , será possível se inscrever no serviço de streaming do grupo Curta! e conferir gratuitamente o catálogo de filmes e séries documentais por 30 dias , em vez dos sete dias de teste grátis.

O evento anual da Amazon, o Prime Day, oferece produtos de marcas famosas com descontos no preço. Durante a promoção a plataforma CurtaOn terá um oferta de gratuidade de 30 dias que pode ser resgatada por assinantes do Amazon Prime.

O CurtaOn está disponível no Prime Video Channels, na Claro TV+ e no site CurtaOn.com.br. com o valor da assinatura do CurtaOn de R$ 14,90 por mês. O grupo de streaming reúne os canais Curta!, CurtaOn, BrasilianaTV, Porta Curtas e CurtaEducação.