5 automações divertidas para fazer na Alexa

A Alexa, assistente virtual desenvolvida pela Amazon, tornou-se uma ferramenta incrivelmente útil no cotidiano devido à sua versatilidade e capacidade de simplificar tarefas diárias. Ao utilizar comandos de voz, os usuários podem realizar uma variedade de ações, desde obter informações instantâneas, como condições climáticas e notícias, até configurar lembretes, definir alarmes e criar listas de afazeres. Como a Alexa funciona? O processo de execução de atividades da Alexa é baseado em machine learning (aprendizado de máquina), ou seja, ela “aprende” de acordo com os comandos que recebe. Além disso, cria adaptações e funcionalidades conforme as necessidades pessoais dos usuários, como contar piadas e até fazer a lista do supermercado. Para isso, a ferramenta conta com um banco de dados online em que realiza suas buscas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como toda máquina que pode ser treinada, com o tempo ela vai se tornando cada vez mais eficiente em suas respostas, conforme os comandos do usuário. “Além de uma excelente assistente pessoal, a Alexa traz uma série de benefícios específicos no processo de ensino-aprendizagem tanto de crianças como de adultos”, explica Victor Haony Ribeiro de Oliveira, assessor pedagógico da Mind Makers.

Benefícios da Alexa para o ensino-aprendizagem O uso dessa ferramenta ajuda a tornar o processo de interação com a tecnologia mais orgânico no dia a dia, o que pode ser útil até mesmo para quem costuma temer ferramentas tecnológicas. Afinal, ao interagir com a Alexa, o processo se torna comum para quem o realiza, incorporando-o em suas atividades cotidianas. Além disso, ela possui muitos recursos educativos e divertidos, como jogos, histórias interativas e desafios que podem auxiliar no aprendizado de conceitos diversos de maneira lúdica. “A Alexa pode ajudar, também, no desenvolvimento de habilidades cognitivas, como resolução de problemas, raciocínio lógico e ampliação do vocabulário, especialmente em ambientes nos quais o assistente é usado para auxiliar em tarefas educacionais”, explica Victor. A Alexa pode tornar os momentos de lazer mais divertidos (Imagem: Anna Quelha | Shutterstock) Automações para fazer na Alexa Pensando nessas facilidades e benefícios, Victor lista 5 ativações da Alexa que unem praticidade e diversão para gerar momentos incríveis nas férias, nos feriados e finais de semana. Confira! 1. Informações meteorológicas e de trânsito Para quem gosta de passear, a assistente virtual pode ser uma grande aliada. A Alexa é muito útil para se preparar para viagens de carro ou idas à praia. 2. Reprodução de músicas Nada como reproduzir aquela playlist que anima qualquer churrasco de domingo utilizando somente um comando de voz. Isso vale para aquele podcast imperdível, que costuma ser ouvido em momentos de descanso no sofá de casa.

3. Leitura de livros Realizar a leitura de um livro é, para muitas pessoas, um hábito comum. Mas que tal reunir os amigos na sala de casa e pedir para a Alexa ler um livro de suspense? Criar um cenário para essa atividade pode torná-la ainda mais imersiva, como optar por luzes mais baixas e preparar aquela pipoca. 4. Brincadeiras de perguntas e respostas Ao habilitar a opção Quiz Diário, a Alexa realiza três perguntas de níveis diferentes (fácil, médio e difícil) e só é possível ter acesso à pergunta seguinte ao acertar a anterior. Outra opção semelhante é o ‘Show do Milhão’, um jogo de perguntas e respostas baseado no programa do Silvio Santos, que apresenta questões de conhecimentos gerais valendo pontos. 5. Jogo de adivinhação Outra atividade divertida para fazer com a família e os amigos utilizando a Alexa é habilitar a skill Akinator. Aqui, a assistente virtual irá cumprir a função de um “gênio da lâmpada” que vai tentar descobrir qual personagem, fictício ou real, você imaginou, a partir de uma sequência de perguntas.