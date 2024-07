iPhone no Prime Day 2024: confira as três melhores promoções

A Prime Day da Amazon começou com grandes descontos em eletrônicos, incluindo o iPhone 15; confira as principais ofertas

Em 2024 - diferentemente do ano passado -, a Amazon ampliou o número de dias do Prime Day. Com início na terça-feira, 13, seu encerramento será apenas no domingo, 21, acumulando um total de seis dias para que os usuários Prime possam aproveitar descontos exclusivos.

Prime Day 2024: melhores ofertas de iPhone

Assim como em 2023, o principal destaque na categoria 'Celulares e Smartphones' é a última geração de iPhone recém-lançada.

O modelo 'Apple iPhone 15 (128 GB) - Verde' é o destaque no primeiro dia de Prime Day. Confira os modelos que estão em destaque, seja entre os mais vendidos ou mais procurados.