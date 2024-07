Creatina no Prime Day 2024: veja marcas aprovadas com desconto

O Prime Day irá até 21 de julho com descontos para diversos produtos, como suplementos alimentares. Veja as marcas aprovadas de creatina em promoção

O Prime Day é um evento de descontos exclusivos para assinantes do Amazon Prime. A mega promoção traz ofertas de produtos das principais marcas do mercado contemplando diferentes categorias, como suplementos alimentares. A creatina é um destes suplementos.

Porém, um teste realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) com 66 marcas de creatina apontou que 25 dos rótulos analisados não condizem com os padrões de qualidade sugeridos em seus recipientes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso é necessário atenção na hora da compra. Veja a seguir as marcas aprovadas no teste que estão com desconto no Prime Day 2024.