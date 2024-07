Prime Day: produtos terão descontos de até 40%; confira quais são

Vale ressaltar, porém, que a promoção será exclusiva para o s membros Prime . Ou seja, para participar é preciso fazer a assinatura do serviço, que custa a partir de R$ 19,90 por mês. Quem for novo assinante, consegue resgatar um cupom de R$ 50 em compras acima de R$ 150.

A Amazon, empresa multinacional voltada para o e-commerce , terá descontos de até 40% no seu site para a 5ª edição do "Prime Day". A ação ocorrerá entre os dias 16 e 21 de julho. Confira todas as promoções mais abaixo.

Além de frete grátis em itens elegíveis e cupons de até R$ 300, os assinantes podem aproveitar períodos de testes mais longos em serviços da companhia como o Kindle Unlimited, Audible e Amazon Prime Music. Este último, por exemplo, está com um período gratuito de cinco meses.

Ao longo do ano passado, segundo a empresa, os clientes, em todo o mundo, economizaram mais de US$ 24 bilhões em ofertas. Conforme destacado, os membros Amazon Prime representaram uma parcela significativa, visto que no Prime Day 2023 a estimativa foi de mais de US$ 2,5 bilhões.