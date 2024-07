Prime day começa hoje, 16: o que comprar? Veja principais descontos

Teve início hoje, 16 de julho, a "Prime Day" , evento no qual produtos na Amazon ganham desconto exclusivo para os usuários Prime. Ao todo, serão seis dias com diversos produtos em promoção, incluindo eletrônicos, livros, alimentos, entre outros.

O evento é exclusivo para usuários Prime. O serviço faz parte do clube de assinantes da Amazon. Atualmente, uma assinatura Prime custa R$ 19,99 no plano padrão. Com o plano anual, a parcela pode ser de até 12x de R$ 13,90/mês sem juros (R$ 166,80/ano).

Além dos descontos, produtos estão sendo disponibilizados gratuitamente - mais precisamente jogos. O serviço "Prime Gaming", em comemoração ao Prime Day, estará oferecendo aos usuários Prime acesso gratuito aos jogos Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 e Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration.

Frete grátis em produtos vendidos pela Amazon



Acesso ao serviço de streaming de música, livros e jogos



Ofertas exclusivas para assinantes

Prime Day: descontos em destaque

Livros

Entre os livros populares presentes no Prime Day, destaca-se a obra "Em Agosto nos Vemos", de Gabriel García Márquez. A obra póstuma do autor foi lançada 10 anos após sua morte e em 2024 virou um grande sucesso.

O best-seller está com 34% de desconto durante o Prime Day. Confira os livros populares que estão com descontos atrativos:

Em Agosto Nos Vemos - Preço: R$ 39,83 (34% de desconto)



- Preço: R$ 39,83 (34% de desconto) A Biblioteca da Meia-Noite - Preço: R$ 28,34 (53% de desconto)



- Preço: R$ 28,34 (53% de desconto) 1984 - Preço: R$ 14,95 (63% de desconto)



- Preço: R$ 14,95 (63% de desconto) Box com a trilogia O Senhor dos Anéis - Preço: R$ 99,99 (57% de desconto)



- Preço: R$ 99,99 (57% de desconto) A Hipótese do Amor - Preço: R$ 37,74 (37% de desconto)

Eletrônicos

Nos produtos eletrônicos, o grande destaque são os Echo, exclusivos da Amazon, que é o equipamento com acesso à assistente virtual desenvolvida pela Amazon, Alexa. Além disso, outro produto que se destaca na Prime Day são os celulares.

Entre os mais procurados está o iPhone 15, o último modelo lançado pela Apple, com modelos pela metade do preço. Confira produtos eletrônicos com descontos atrativos:

Apple iPhone 15 (128 GB) - Preço: R$ 4.599,00 (37% de desconto)



- Preço: R$ 4.599,00 (37% de desconto) Echo Pop (cor preta) - Preço: R$ 219,00 (37% de desconto)



- Preço: R$ 219,00 (37% de desconto) Kindle 11ª Geração - Preço: R$ 399,00 (20% de desconto)



- Preço: R$ 399,00 (20% de desconto) PHILIPS Fone de ouvido sem fio bluetooth com microfone - Preço: R$ 109,00 (27% de desconto)



- Preço: R$ 109,00 (27% de desconto) PlayStation 5 Slim Edição Digital com 2 Jogos - Preço: R$ 3.499,00 (8% de desconto)

Alimentos e Bebidas

Entre os destaques no ramo de produtos alimentícios estão principalmente as bebidas alcoólicas. Com seus descontos atrativos, o público adulto pode encontrar diversas opções no site da Amazon.

