Amazon, GFT e Sysvision oferecem 30 mil bolsas para tecnologia; veja como fazer

No caso da Amazon, o curso terá como tema "Machine Learning", em parceria com a Nexa. Assim, oferece uma introdução rápida ao assunto com foco no treinamento de dados.

Para isso, serão utilizadas ferramentas low-code/no-code da AWS, como o SageMaker Canvas. As inscrições seguem até o dia 29 de julho, de forma totalmente gratuita e com certificado pelo link.