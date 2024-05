Amazon poderá operar drones para entregas nos EUA até 'onde a vista não alcança'

Os órgãos reguladores da aviação nos Estados Unidos concederam à Amazon uma permissão fundamental que permitirá a expansão de seu programa de entrega por drones, anunciou a empresa na quinta-feira, 30. Em uma postagem publicada em seu site, a Amazon, sediada em Seattle, disse que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) deu ao seu serviço de entrega Prime Air a permissão para operar drones "além da linha de visão", removendo uma barreira que impedia seus drones de viajar distâncias maiores.

Com a permissão, os funcionários da Amazon podem operar drones remotamente sem vê-los com seus próprios olhos. Um porta-voz da FAA disse que a aprovação se aplica à cidade de College Station, no Texas, onde a empresa lançou as entregas por drones no final de 2022.

A Amazon disse que planeja ampliar imediatamente suas operações nessa cidade, em um esforço para alcançar clientes em áreas mais densamente povoadas. De acordo com a big tech, a permissão também "lança as bases" para expandir suas operações para mais locais ao redor do país.