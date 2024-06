Na Índia, mulher acusa Amazon de entregar controle de Xbox em pacote contendo cobra viva

Uma cliente da cidade de Bangalore, no sul da Índia, afirma ter sido surpreendida ao encontrar uma cobra viva dentro de um pacote que recebeu da Amazon. Segundo a mulher, a serpente estava presa na fita da embalagem, junto ao controle de Xbox que ela havia encomendado. As informações são do The Independent.

A cobra, identificada como nativa do Estado indiano de Karnataka, foi capturada e libertada com segurança, de acordo com uma reportagem da NDTV.

A cliente, que se apresenta como Tanvi, viralizou após compartilhar uma gravação da cobra que teria sido recebida dentro do pacote na última segunda-feira, 17, no X, antigo Twitter. Na postagem, ela afirma que encomendou um controle de Xbox da Amazon e recebeu "uma cobra grátis" com o item. Ela marcou o perfil oficial da Amazon Índia.