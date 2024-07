Previsão para Centro de Eventos do Ceará é fluxo de 100 mil pessoas em julho

A programação se iniciou com a Conferência de Aconselhamento Bíblico, promovida pelo Instituto Bíblico Maranata, que acontece até o dia 6 deste mês, e com a Conferência Regional de Gestão na Saúde , que ocorreu nessa terça-feira, 2 de julho.

Circulação de 100 mil pessoas é estimada para este mês de julho no Centro de Eventos do Ceará (CEC). A expectativa é da Secretaria do Turismo do Estado (Setur), responsável pelo gerenciamento do equipamento estadual.

A Showbrinq, maior feira regional de brinquedo do Brasil, também será sediada no Centro de Eventos nos dias 10 e 11 de julho. Logo depois, na sexta-feira, 12, começará a segunda parte da Superamostra Nacional de Animes (Sana), maior evento do gênero no Norte e Nordeste.

Além disso, a partir do dia 22 até o dia 26 de julho, o equipamento estadual hospedará o encontro do Grupo de Trabalho (GT) de Emprego do G20, que é um fórum de cooperação econômica internacional formado por representantes das 19 maiores economias do mundo mais a União Africana e União Europeia.