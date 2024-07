Lula e Haddad se reúnem no Alvorada para discutir política fiscal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido na manhã desta quarta-feira, 3, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a política fiscal do governo. O encontro, que ocorre fora da agenda, acontece no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

Na terça-feira, 2, Haddad afirmou a jornalistas que iria apresentar nesta quarta-feira ao chefe do Executivo propostas que assegurem o cumprimento do arcabouço fiscal em 2024, 2025 e 2026 - último ano do atual mandato do petista. O ministro não quis cravar uma data para divulgação de medidas e destacou que as equipes estão trabalhando no tema há 60 dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não estou querendo marcar data porque estamos há 60 dias trabalhando nisso. O presidente está mobilizando o Planejamento, Casa Civil e Fazenda para não só elaboração do orçamento de 2025 mas como para execução orçamentária de 2024. E ele está preocupado", disse Haddad na terça.