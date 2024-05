Restart anuncia show no Sana 2024, em Fortaleza

A banda Restart anunciou que virá para Fortaleza no dia 13 de julho para um show na segunda parte da programação do Sana 2024, evento geek que acontece no Centro de Eventos do Ceará. A informação foi divulgada por meio de um vídeo com os integrantes do grupo, publicado nas redes sociais do festival.

“A nossa turnê de despedida ‘Pra Você Lembrar’ vai ficar ainda mais especial com a presença de todos vocês”, afirmou Pe Lanza, garantindo também que a banda estava “muito feliz de fazer parte do line (up)” do Sana.

