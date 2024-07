Fortaleza realiza Conferência para gestão do trabalho e educação na área da Saúde

A última Conferência Nacional de Trabalho e da Educação na Saúde ocorreu há 18 anos. Crédito: Fátima Holanda/Ascom Sesa

A última etapa regional da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (4ª CNGTES) é realizada nesta terça-feira, 2. Desta vez, participam representantes da Região de Saúde de Fortaleza (SRFOR), que elaboram propostas de melhorias nas áreas de trabalho e educação em Saúde. As sugestões serão encaminhadas para a etapa estadual da Conferência e, posteriormente, para a etapa nacional em Brasília, de 10 a 13 de dezembro. Realizada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e pelo Conselho Estadual de Saúde do Ceará (Cesau/CE), a Conferência reúne trabalhadores e gestores, bem como usuários do SUS no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Ao longo do dia, serão elaboradas propostas baseadas em três eixos principais: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Democracia, Controle Social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde; Trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS: Uma agenda estratégica para o futuro do Brasil; Educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer: A saúde da democracia para a democracia da Saúde. Conforme a secretária Estadual de Saúde, Tânia Mara Coelho, as propostas serão encaminhadas para a etapa regional, que deve ocorrer em agosto de 2024, para serem ainda mais aprimoradas.

“No final, as levaremos para a nacional, onde se juntará tudo que foi debatido nos outros estados e tiraremos as diretrizes para levar ao Ministério da Saúde, ao Ministério do Trabalho e da Educação. Esperamos, acima de tudo, fortalecer o trabalho digno para os profissionais de saúde. Também queremos conseguir estratégias para uma educação em saúde mais alinhada com o propósito de oferecer uma saúde melhor para a população”, comenta a gestora. Segundo o Conselho Nacional de Saúde, a 4ª CNGTES foi convocada por um contexto brasileiro de desrespeito aos direitos trabalhistas e enfraquecimento da educação em saúde. Além disso, a pandemia de Covid-19 teria causado ainda mais desemprego e condições de trabalho muitas vezes inaceitáveis. Conforme ressaltou Adriano Duarte, presidente do Conselho Estadual de Saúde do Ceará (Cesau/CE), a última Conferência Nacional de Trabalho e da Educação na Saúde ocorreu em 2006, ou seja, há 18 anos.

“Nesse período, muita coisa mudou: as relações de trabalho mudaram e tivemos uma reforma trabalhista que retirou direitos dos trabalhadores. Hoje, existe uma variedade de regimes de contratação, como terceirizados, sem contrato, cooperados, entre outros”, comenta o presidente. De acordo com ele, uma das propostas pontuadas pelos representantes é que o SUS tenha uma carreira própria, respeitando as três esferas – federal, estadual e municipal – para garantir estabilidade aos trabalhadores. Também é discutida a regulamentação de formações na área da saúde. “O Conselho Nacional é contra a formação de profissionais via ensino à distância, acreditamos que o ensino deve ser presencial. Estamos lidando com vidas, com seres humanos, e a capacitação e formação desses profissionais devem ser feitas de maneira adequada”, comenta Adriano Duarte. A última Conferência Nacional de Trabalho e da Educação na Saúde ocorreu há 18 anos Crédito: Lara Vieira/O POVO Já realizaram conferências as regiões do Cariri (12/06), Sertão Central (18/06), Norte-Sobral (26/06) e Litoral Leste (01/07). Para a Região de Fortaleza, participam representantes de 44 municípios: Aquiraz; Eusébio; Fortaleza; Itaitinga; Apuiarés; Caucaia; General Sampaio; Itapajé; Paracuru; Paraipaba; Pentecoste; São Gonçalo do Amarante; São Luiz do Curu; Tejuçuoca Acarape; Barreira; Guaiúba; Maracanaú; Maranguape; Pacatuba; Palmácia; Redenção; Aracoiaba; Aratuba; Baturité; Capistrano; Guaramiranga; Itapiúna; Mulungu; Pacoti; Amontada; Itapipoca; Miraíma; Tururu; Trairi; Uruburetama; Umirim; Beberibe; Chorozinho; Cascavel; Horizonte; Pindoretama; Pacajus e Ocara.