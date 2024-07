Ceará deve ter alta de 5% no número de turistas em julho, com aumento de voos

Movimentação de turistas domésticos aumenta em julho com as férias escolares Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará deve registrar crescimento de 5% no número de turistas em julho de 2024, na comparação com julho de 2023, passando de 300 mil no ano passado para 315 mil neste ano, período considerado de alta estação por conta das férias escolares. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Essa é a projeção da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE), com base na expansão da oferta de voos domésticos em 12%, em relação ao período equivalente de 2023, conforme dados da Associação Brasileiras das Empresas Aéreas (Abear). A pesquisa da entidade considerou as operações realizadas nos aeroportos de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Cruz/Jijoca de Jericoacoara. Além dos três equipamentos, também o aeroporto de Quixadá terá novo voo a ser operado pela Azul Conecta, com duas frequências semanais para a capital cearense.