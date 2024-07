Ceará terá 56 voos extras da Latam; veja destinos

Além disso, dois novos trechos diretos estarão disponíveis: Fortaleza-Belo Horizonte/Confins e Fortaleza-Vitória. Estes terão início no dia 16 de dezembro e dia 1º de janeiro, respectivamente, com operação prevista até o começo de fevereiro de 2025.

A Latam Airlines Brasil vai operar 56 voos extras no Ceará para a alta temporada, no início de 2025.

De acordo com Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da Latam Brasil, a Capital tem se destacado como um hub regional de voos da empresa no Nordeste.

Ambos serão operados com aeronaves da família A320, com capacidade para até 174 passageiros. As passagens estarão à venda nas próximas semanas no site da companhia ou nos demais canais oficiais.

Assim, a rota Fortaleza-Belo Horizonte/Confins terá 1 operação diária, com 3 horas de duração. Já a rota Fortaleza-Vitória terá também 1 operação diária, no entanto, os voos possuem 1h45 de duração.

No percurso Juazeiro do Norte-São Paulo/Guarulhos, o aumento será de 7 para 10 voos semanais, a partir de agosto.

O objetivo é aumentar o ingresso de turistas de todo o Brasil ao Ceará em janeiro de 2025, com expectativa de transportar 92 mil passageiros a mais no período.

No mesmo caminho, haverá um incremento ainda no trajeto de Jericoacoara-São Paulo/Guarulhos, passando de 7 para 10 voos por semana a partir de novembro.

"Sabemos do potencial que o Ceará tem para encantar os visitantes, especialmente aqueles que buscam umas férias inesquecíveis. Mais turistas desembarcando e aproveitando nossa diversidade de atrativos significa mais benefícios para a cadeia produtiva do turismo", complementa Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo do Ceará.



Latam projeta crescer até 10% na sua operação doméstica no Brasil em 2024



Em 2024, a Latam prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.