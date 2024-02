Ceará tem diesel e etanol mais caros do Nordeste, segundo ANP

Preço da gasolina nos postos de combustíveis segue tendência de alta nas últimas semanas Crédito: Samuel Setubal

Frente à comparação da semana anterior, de 11 a 17 de fevereiro de 2024, o etanol teve uma baixa de 1,09%, ou R$ 0,05, pois estava a R$ 4,56. Já o diesel subiu 2,93%, ou R$ 0,18, pois estava a R$ 6,13. Gasolina: preço no Ceará é o 3º maior do Nordeste Já a gasolina é vendida na média de R$ 6,08 nos estabelecimentos cearenses, posicionando-se como sexta maior precificação do Brasil e terceira do Nordeste. O valor do combustível ficou praticamente estável ante a semana anterior, quando estava a R$ 6,09.

Em relação ao gás natural veicular, mais conhecido como GNV, o Estado fica em sétimo do País e segundo da Região, com precificação média de R$ 4,92. O preço fica atrás apenas do Rio Grande do Norte, com R$ 5,19. Na pesquisa passada, o valor do litro do combustível ficou em R$ 4,99, ou seja, houve um recuo de 1,40%, ou R$ 0,07.

Por último, no gás liquefeito de petróleo (GLP), que diz respeito ao combustível usado nas cozinhas brasileiras, o cearense observou um valor próximo a R$ 100,38, ou seja, fica em sexto do Nordeste e em vigésimo do Brasil. Estabilidade foi observada ante a semana de 11 a 17 de fevereiro, quando estava em R$ 100,46.



Na comparação somente dentre as capitais, o etanol em Fortaleza lidera no Nordeste, com a média de R$ 4,54. Assim, no País, fica na quarta posição de encarecimento. E no GNV a capital cearense, com R$ 4,92, fica atrás apenas de Natal na Região, esta apresentando R$ 5,19. Do Brasil, é o sexto gás natural veicular mais caro.

Dos outros combustíveis analisados, a média da gasolina comum em Fortaleza na semana de 18 a 24 de fevereiro ficou em R$ 6,14, ficando em sexto lugar do País e terceiro do Nordeste, atrás de Natal (R$ 6,22) e Aracaju (R$ 6,19). Já o diesel se posicionou em 17º do Brasil e quarto da Região com o valor médio de R$ 5,67. Enquanto isso, o GLP apresentou média de R$ 98,72, ficando em 20º do País e quinto do Nordeste.