ANP apreende 42 litros de óleos lubrificantes sem registro em Fortaleza

Agência fiscalizou postos em 15 Unidades da Federação, apreendendo 2,5 mil litros do produto em condição irregular. No Ceará, ações de fiscalização ocorreram também em Maracanaú

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou uma série de operações de fiscalização em revendedores de combustíveis, com foco, no caso do Nordeste, em óleos lubrificantes comercializados de forma irregular.

Somente em Fortaleza, foram apreendidos 42 litros do produto sem o devido registro, em dois de seis postos fiscalizados. Um posto em Maracanaú também recebeu a visita de fiscais da ANP, mas não teve qualquer irregularidade identificada.