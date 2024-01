Postos de Russas vendem gasolina mais barata do Ceará após pressão de mercado

O movimento foi culminado após um novo posto começar a negociar com valores abaixo do mercado na cidade

A maioria dos postos de combustíveis de Russas, a 166 quilômetros de Fortaleza, passou a vender a gasolina comum mais barata do Ceará, a R$ 4,98. O movimento foi culminado após um novo posto começar a negociar com valores abaixo do mercado na cidade. O dono do estabelecimento disse estar sofrendo ameaças de um suposto cartel desde então.

O POVO questionou o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) sobre eventuais investigações sobre a prática de cartel no Estado, mas não obteve informações até a publicação desta matéria. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) se dispôs a passar dados sobre o tema na terça-feira, 23.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontou que o Ceará negociava a gasolina comum a uma média de R$ 5,79 entre os dias 7 e 13 de janeiro deste ano. Na pesquisa, o preço mais alto do Estado chegou a R$ 6,24 no município de Itapipoca.