Fortaleza tem gasolina mais cara entre as capitais do Nordeste; veja os preços

Fortaleza é a capital com o preço médio de revenda da gasolina comum mais caro do Nordeste, no valor de R$ 5,96 por litro. Os dados são do último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( ANP ), divulgado ontem, 19, referente à semana dos dias 14 a 20 de janeiro.

Houve ainda uma leve queda em relação ao preço da semana anterior, entre 7 a 13 de janeiro, quando Fortaleza registrou uma média de R$ 5,97, enquanto o Ceará permaneceu estável em R$ 5,90.

Veja os preços médios encontrados nas capitais do Nordeste

Fortaleza, Ceará: R$ 5,96 Natal, Rio Grande do Norte: R$ 5,79 Aracaju, Sergipe: R$ 5,76 Salvador, Bahia: R$ 5,62 Maceió, Alagoas: R$ 5,49 Recife, Pernambuco: R$ 5,48 João Pessoa, Paraíba: R$ 5,47 Teresina, Piauí: R$ 5,16 São Luís, Maranhão: R$ 4,96

Entre as capitais brasileiras, Fortaleza ocupa a terceira colocação mais cara, empatada com a cidade de Curitiba, no Paraná. Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO) estão nos primeiros lugares, respectivamente, com R$ 6,61 e R$ 6,48.

Já no Brasil o preço médio de revenda foi de R$ 5,58, com o mínimo de R$ 4,58 e o máximo de R$ 7,99 entre 4.620 postos visitados.

Veja as 10 capitais do Brasil com maior preço médio da gasolina

Rio Branco (AC): R$ 6,61 Porto Velho (RO): R$ 6,48 Fortaleza (CE): R$ 5,96 Curitiba (PR): R$ 5,96 Goiânia (GO): R$ 5,92 Boa Vista (RR): R$ 5,89 Florianópolis (SC): R$ 5,88 Natal (SC): R$ 5,79 Aracaju (SE): R$ 5,76 Salvador (BA): R$ 5,62

O Ceará também foi o primeiro estado do Nordeste e o terceiro do Brasil com preço médio de revenda da gasolina comum mais caro, no valor de R$ 5,90 o litro. Em primeiro lugar, está o Acre — com R$ 6,74 —, seguido por Rondônia — com R$ 6,40.

O preço mais baixo de revenda encontrado nos postos de gasolina do Estado foi de R$ 5,34 e o mais caro de R$ 6,24.

Veja os 10 estados com maior preço médio da gasolina

Acre: R$ 6,74 Rondônia: R$ 6,40 Ceará: R$ 5,90 Roraima: R$ 5,89 Rio Grande do Norte: R$ 5,81 Bahia: R$ 5,80

Paraná: R$ 5,77

Santa Catarina: R$ 5,74

Goiás: R$ 5,73

Amazonas: R$ 5,72

Itapipoca tem gasolina com preço médio mais caro do Ceará

Itapipoca é a cidade cearense que revende o litro da gasolina mais caro, no valor médio de R$ 6,21, com o mínimo em R$ 6,12 e o máximo em R$ 6,24 dentre os locais consultados.