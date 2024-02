Preço da gasolina baixa em postos da Grande Fortaleza; veja onde

Posto Petro, na avenida Barão de Studart com Júlio Ventura Crédito: FÁBIO LIMA

O preço da gasolina baixou nos postos de combustível da Região Metropolitana Fortaleza (RMF), sendo que o valor mais baixo avistado foi na avenida Airton Senna, na Caucaia, por R$ 5,77. Além disso, no cruzamento da avenida Barão de Studart com a Júlio Ventura, o preço registrado foi de R$ 6,05. Foi uma baixa de R$ 0,05 de ontem para hoje, já que estava a R$ 6,10. E na avenida Santos Dumont, na Capital, estava a R$ 6,04. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Outro na avenida Rui Barbosa com a rua Padre Chevalier, registrou R$ 6,15. Já na avenida Dom Manuel com Monsenhor Tabosa o valor foi R$ 6,17. Vale ressaltar que todos os preços são válidos para o pagamento à vista.

Dentre as capitais brasileiras, Fortaleza ficou como a sexta gasolina mais cara do País. Apenas Aracaju-SE (R$ 6,16); Natal-RN (R$ 6,21); Curitiba-PR (R$ 6,25); Porto Velho-RO (R$ 6,37); Rio Branco-AC (R$ 6,74) possuem preços mais elevados que a capital cearense (R$ 6,16). Apesar do impacto sobre o preço da gasolina, o combustível que apresentou a maior variação no período entre 11 e 17 de fevereiro foi o preço do etanol, com alta de 18,13% no valor médio no período de uma semana. De acordo com a ANP, o preço do etanol variou entre R$ 3,95 e R$ 5,75, culminando num preço médio de R$ 4,56, valor bem acima dos R$ 3,86 da semana anterior.