Preço comparado: carnes, ovos e embutidos variam até 332,9% em Fortaleza

Na sequência, aparece a bandeja com 20 unidades de ovo branco de tamanho médio, que vai de R$ 9,99, encontrado em três supermercados: Medeiros Supermercados (José Walter), Supermercado Martri (Jardim Iracema), Supermercado São Francisco (Granja Lisboa). Já o Super Baratão tem o maior preço do produto na Capital: R$ 21,19. A variação é de 112,1%.

O levantamento considera 100 produtos em 36 supermercados da Capital cearense e faz parte do projeto Preço Comparado, uma parceria entre o O POVO e o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

O preço da mortadela foi o que apresentou a maior variação entre os alimentos de origem animal , excetuando os laticínios. O valor do embutido varia de R$ 7,99 no Nidobox Supermercado, que fica no Passaré, a R$ 34,59, no Super Mercadinhos São Luiz, da Aldeota, uma diferença de 332,9%.

Completa a lista dos produtos com maior variação entre carnes, ovos e embutidos, o quilo do corte bovino coxão mole, que vai de R$ 27,99, no Ismael Supermercados (Jangurussu) a R$ 49,99, no Super Mercadinhos São Luiz. A diferença é de 78,6%. Já o item com menor variação do grupo é o presunto de peru (marca Sadia), cuja diferença entre o valor mais barato e o valor mais caro é de 40,5%. O Nidobox Supermercado tem o preço mais em conta, a R$ 24,90, o quilo.

Por outro lado, seis supermercados vendem o quilo do produto a R$ 32,30: GBarbosa (Edson Queiroz), Hipermarket Supermercado (Mondubim), Hipermarket Supermercado (Vila União), R Center Supermercado (Parque Santa Rosa), Super Mercadinhos São Luiz, Supermercado Pinheiro (Maraponga).



Confira os produtos com maior e menor variação por seção

Hortifrútis:

Maiores variações

Macaxeira (1 kg): 464,4%

Tomate (1 kg): 259,4%

Mamão formosa (1 kg): 254,4%

Menores variações

Banana prata (1 kg): 70,6%

Cenoura (1 kg): 50,1%

Tangerina morgote (1 kg): 27,3%

Carnes, ovos e embutidos:

Maiores variações

Mortadela (1 kg): 332,9%

Ovo branco (bandeja c/ 20 unidades): 112,1%

Carne bovina - coxão mole (1kg): 78,6%