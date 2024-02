Preço Comparado: diferença de preços do sal refinado nos supermercados é de 181,8%

O levantamento considera 100 produtos em 36 supermercados da Capital cearense e faz parte do projeto Preço Comparado , uma parceria entre o O POVO e o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

A diferença de preço do sal refinado nos supermercados de Fortaleza pode variar até 181,8%, sendo a maior entre temperos, molhos e condimentos. O valor, literalmente, mais salgado é encontrado no Mercado Extra, que fica no Bairro de Fátima: R$ 2,79.

Confira a comparação dos 100 itens nos 36 supermercados

O molho de tomate tradicional (embalagem de 300 gramas) apresenta a segunda maior variação no supermercados de Fortaleza: 93%, indo de R$ 1,29, em três estabelecimentos (Carnaúba Supermercados, no Jangurussu; Santa Edwiges Supermercado, no Jardim Guanabara; além do Super Lagoa, do Centro), a R$ 2,49, no Frangolândia Supermercados, da Varjota.

Confira os produtos com maior e menor variação por seção

Hortifrútis:

Maiores variações

Macaxeira (1 kg): 464,4%

Tomate (1 kg): 259,4%

Mamão formosa (1 kg): 254,4%

Menores variações

Banana prata (1 kg): 70,6%

Cenoura (1 kg): 50,1%

Tangerina morgote (1 kg): 27,3%

Carnes, ovos e embutidos:

Maiores variações

Mortadela (1 kg): 332,9%

Ovo branco (bandeja c/ 20 unidades): 112,1%

Carne bovina - coxão mole (1kg): 78,6%

Menores variações

Sardinha em lata (250 g): 53,5%

Frango resfriado inteiro (1 kg): 50,1%

Presunto de peru (1 kg): 40,5%

Temperos, molhos e condimentos:

Maiores variações

Sal refinado (1 kg): 181,8%

Molho de tomate tradicional (300 g): 93%

Azeite de oliva extravirgem: (500 ml): 48,9%