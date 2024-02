Transações com Pix no BNB crescem 44% em 2023 e superam R$ 60 bilhões

O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, 22. O levantamento considera as entradas e saídas de contas realizadas em toda área de atuação do banco.

O Banco do Nordeste (BNB) registrou uma movimentação de mais de R$ 60 bilhões em transações com o Pix em 2023. O valor representa um crescimento de 44% em comparação com 2022.

Também foi registrado um aumento no número de operações de todos os clientes. No ano passado, foram realizadas 150 milhões de transações com a modalidade, um crescimento de 58% no comparativo com 2022, com 95 milhões.

Já no mercado desde 2020, o Pix continua “conquistando espaços”, afirma José Aldemir Freire, diretor de planejamento do BNB.

“O volume tratado em 2023 supera a soma dos dois anos anteriores, que foram R 18 bilhões em 2021 e R 44 bilhões em 2022", compara.

O diretor também a inclusão bancária voltada para o microempreendedor. De acordo com o saldo de 2023, 3,3 milhões de chaves foram cadastradas, sendo 930 mil de clientes do Crediamigo.

"Nós vemos que as pessoas estão, cada vez mais, aumentando a confiança nessas operações e vendo a facilidade que elas oferecem”, destaca.