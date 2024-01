Pix automático: saiba quando começa e como vai funcionar

Atualmente, esta funcionalidade é facultativa ou pode ser feita através do débito automático, mas, agora, será expandida para o Pix Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Com a possibilidade de permitir pagamentos recorrentes, o Pix automático vai estrear em 2024. Pelas regras, é obrigatório que o banco ofereça esse serviço para pessoas físicas. Para as empresas, cabe as duas partes aceitaram o produto. Atualmente, esta funcionalidade é facultativa ou pode ser feita através do débito automático, mas, agora, será expandida para o Pix. A decisão busca facilitar pagamentos recorrentes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Outro ponto importante é que, assim como no Pix tradicional, não haverá cobrança de tarifas a pessoas físicas. Porém, pode haver para as pessoas jurídicas, já que as tarifas devem ser negociadas livremente com a instituição financeira.

As instituições financeiras que não se adequarem até a data do lançamento, ou não passarem nos testes de homologação, serão multadas por dia de atraso na oferta e poderão sofrer punições expressas no Manual de Penalidades do Pix, alterado para abranger a nova modalidade de transferências automáticas. Quais são as regras de funcionamento do Pix automático? O órgão publicou as regras da ferramenta cerca de dez meses antes da entrada em vigor do serviço. São elas:

Procedimentos de autorização prévia

Normas para o cancelamento da autorização

Regras para a rejeição e para a liquidação da transação

Funcionalidades a serem oferecidas ao usuário pagador e ao usuário recebedor

Regras de devolução e de responsabilização em caso de erro

Limite diário para as transações relacionadas ao produto Pix automático: haverá limites para as transações? Cada produto terá um limite de valor, mas o limite diário será igual ao da transferência eletrônica disponível (TED). Os tetos poderão ser reduzidos imediatamente a pedido do usuário.