Ceará é o estado com mais projetos aprovados no edital de energias renováveis do BNB

O Ceará foi o estado com mais projetos aprovados no edital do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fundeci), realizado pelo Banco do Nordeste (BNB).

Ao total, 6 iniciativas cearenses receberão investimentos para o desenvolvimento de energias renováveis. Outros 8 estados também tiveram propostas aprovadas.

O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, 31.