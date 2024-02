Prazo para solicitar ou renovar financiamento estudantil no BNB vai até dia 29

A obtenção de nota mínima de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) é um dos critérios de obrigatoriedade para acesso ao crédito.

O Banco do Nordeste (BNB) divulgou que os estudantes do ensino superior interessados em solicitar ou renovar financiamentos em instituições privadas têm até o dia 29 de fevereiro para se cadastrar no site .

"Com a pontuação (do Enem), basta procurar a sua instituição de ensino superior para confirmar a vigência do convênio com o banco", afirmou o BNB.

Os centros educacionais que não possuem convênio com o BNB devem buscar a Superintendência Estadual mais próxima para sinalizar interesse e realizar o processo de adesão.

O FNE P-Fies do BNB liberou R$ 36,5 milhões em 2023 na região Nordeste e parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. "Somente no Ceará, o montante contratado foi de R$ 6,3 milhões", disse.

"Todo o processo de aprovação e liberação de recursos acontece de forma on-line, entre a instituição financeira e o respectivo centro de educação no qual o aluno está matriculado", explicou o banco.

Já o prazo para pagamento do financiamento chega a três vezes o tempo de duração do curso, com prestações de 35% do valor da mensalidade mais juros.

