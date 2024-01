Crediamigo planeja expandir e mais que dobrar número de unidades até 2025

A ampliação teve início ainda nos últimos dias de 2023, com a inauguração de uma unidade na Feira de Caruaru, em Pernambuco . Dessa forma, a expansão deve contemplar todos os estados da área de abrangência do banco, que inclui além da região Nordeste parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

O Crediamigo, programa de microcrédito orientado do Banco do Nordeste (BNB), vai ampliar a sua estrutura de atendimento até 2025.

A expansão inclui ainda modernização, padronização e reposicionamento de algumas unidades já existentes.

"Serão todas estruturas modernas, instaladas estrategicamente mais próximas dos clientes atuais e potenciais, facilitando assim o atendimento e ampliando a presença do programa", explicou o superintendente do Crediamigo, Helton Chagas.

Resultados do Crediamigo em 2023

No ano passado, o programa comemorou 25 anos, além da redução da taxa de juros mensal, que passou de 3,2% a 1,94%, após três reduções ocorridas. Em relação ao acumulado, a queda dos juros foi de 39,37%.

Ao todo, foram R$ 10,64 bilhões desembolsados, por meio de 3,55 milhões de operações, beneficiando mais de 2,1 milhões de clientes.

Vale ressaltar também que, do total emprestado, mais de R$ 2,1 bilhões foram do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o maior volume anual já contratado com essa fonte de recursos na história do programa.