BNB bate recorde com R$ 58,4 bi em contratações em 2023

Para o presidente do BNB, Paulo Câmara, os desafios de 2024 são enormes porque o orçamento é praticamente o mesmo Crédito: FÁBIO LIMA

O Banco do Nordeste (BNB) movimentou em 2023 R$ 58,4 bilhões em contratações. O número, considerado recorde pela instituição, representa alta de 27% em relação a igual período de 2022. Já o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) também superou os resultados apresentados nos anos anteriores e foi responsável pela maior parte das contratações, com R$ 43,6 bilhões no ano passado. A quantia representa um crescimento de 35% em relação à 2022.

Levando em consideração as contratações realizadas pelo fundo no Ceará, houve um aumento de quase 20% em comparação com 2022.