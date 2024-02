Concurso Banco do Nordeste: inscrições são prorrogadas; entenda

Os interessados em participar da seleção precisam se inscrever no site da banca organizadora , a Fundação Cesgranrio. A data provável para realização das provas é 28 de abril. Veja mais abaixo as cidades onde serão aplicadas.

O Banco do Nordeste (BNB) retificou o edital para o seu concurso público. Entre as mudanças, está a prorrogação das inscrições para o dia 11 de março. Antes, o prazo era 9 de março.

"O concurso reflete nosso engajamento em fortalecer nossa equipe, tornar nosso atendimento mais próximo aos clientes e proporcionar oportunidades de carreira sólidas para os profissionais da região”, declarou o presidente do banco, Paulo Câmara.



Além disso, os candidatos devem ter ensino médio completo e idade mínima de 18 anos no momento da admissão.

Já a remuneração inicial é de R$ 3.788,16 para uma jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Entre os benefícios oferecidos, destacam-se:

Auxílio-refeição

Auxílio cesta alimentação

13ª cesta alimentação

Auxílio-creche

Seguro de vida

Possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva

Oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional

O edital completo, com todas as informações necessárias para os candidatos, está disponível nos sites da organizadora do certame, a Cesgranrio, e do Banco do Nordeste. Confira AQUI o edital retificado.