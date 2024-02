Emplacamentos no Ceará crescem 24,72% em comparação a 2023

Emplacamentos no Ceará cresce 24,72% em comparação a 2023. Crédito: FABIO LIMA

O emplacamento de veículos no Ceará cresceu 24,72% em janeiro de 2024, com 9.577 vendas, em comparação a janeiro de 2023, que registrou 7.679. O aumento é puxado pela venda de motos, com um saldo de 5.904 emplacamentos em janeiro de 2024. O desempenho representa um crescimento de 33,7% no comparativo de janeiro do ano passado, com um registro de 4.416. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O levantamento foi realizado pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Em contrapartida, no mesmo período, o setor automotivo apresentou um saldo positivo apenas na venda de carros.

O varejo, em janeiro de 2024, captou 3.232 emplacamentos. No mesmo mês do ano passado, foram vendidos 2.754 veículos da categoria. O crescimento foi de 17,36%. O segmento de caminhões e ônibus, em janeiro deste ano, apresentou 173 vendas. No mesmo período do ano passado, o valor foi de 262, uma redução de 33,97%. No comércio do implemento rodoviário, parte complementar de veículos de carga, a performance de janeiro de 2024 foi de 48 e 72 do mesmo período do ano anterior. O saldo negativo foi de 33,33%. No comparativo de janeiro de 2024 com o dezembro do ano passado, todos os setores também apresentaram um desempenho negativo. A maior redução aconteceu no varejo de implemento rodoviário, com -32,39%. Em dezembro, o valor foi de 71 e em janeiro de 48. O comércio de carros também acompanhou a redução. Em dezembro, o saldo foi de 4.314 e no mês passado, de 3.232, um resultado negativo de 25,08%.

Play

No segmento varejista de motos, o cenário foi de -17,01%. O número registrado foi de 7.114 no último mês de 2023 e 5.904 no mês passado. No grupo logístico de caminhões e ônibus, dezembro de 2023 contabilizou 190 veículos. Já em janeiro, foi de 173 vendas, uma redução de 8,95%.

Veja o balanço de vendas no Ceará

Comparação do acumulado janeiro de 2024 com o acumulado de janeiro de 2023

Janeiro de 2024: 9.577;



Janeiro de 2023: 7.679;



Crescimento de 24,72%. Motos